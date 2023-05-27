Galatasaraylı Pelin Öztekin'den şaşırtan Icardi itirafı: Evli olmasaydı düşünürdüm Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Galatasaray'a olan sevdasıyla biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için "Eşi Wanda'yı ne yapacağız peki?" diyen Pelin Öztekin'den bomba itiraf geldi.

Bir dönem Çok Güzel Hareket Bunlar programında adını duyuran Pelin Öztekin, son zamanlarda verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiriyor.

6 ayda 93 kilo veren Pelin Öztekin, değişimiyle dikkat çekiyor. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu, bir süredir ekranlarda yer almıyor.

2021 yılında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin gibi fanatik bir Galatasaraylı. Şampiyonluk için gün sayıyor.

Sosyal medyada sık sık Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile yakıştırılan Pelin Öztekin'den beklenen itiraf geldi.

Icardi itirafıyla şaşırttı

Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin, şampiyonluk için gün sayarken Arjantinli yakışıklı futbolcu Mauro Icardi yakıştırmalarına yanıt verdi.

"Wanda yengemiz olmasaydı düşünürdüm"

Pelin Öztekin, "Icardi göz bebeğimiz. Tipini beğeniyoruz, inkar da etmiyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel." Açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in Icardi itirafı, Galatasaraylı takipçileri tarafından ilgi gördü.