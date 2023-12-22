Galatasaraylı Sacha Boey Kuran-ı Kerim'den ayet paylaştı! İşte o ayetin anlamı...

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Sacha Boey sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiriyor.
Başarılı futbolcu Instagram hesabı üzerinden Bakara Suresinin 281. ayetini paylaştı.
İşte, Bakara Suresi 281. ayetin anlamı;
"Bir günden sakının ki, onda Allah’a döndürüleceksiniz, sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir." (Bakara Suresi, 281. ayet)