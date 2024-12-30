Gassal'ın Baki'si Ahmet Kural bakın nereliymiş! İşte Ahmet Kural'ın memleketi...

Hüseyin Topuz

TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni orijinal dizisi "Gassal" hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir’in yönetmenliğini üstlendiği dizi sosyal medyada da gündem olmayı başardı

Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündem olan Gassal'ın ilk bölümü, tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntülendi.

Dizinin yayınlanmasının ardından Ahmet Kural hakkında aramalar hız kazandı.

Ünlü oyuncunun hayatını merak edenler Ahmet Kural hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

42 yaşındaki ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilenler arasında ise Ahmet Kural'ın memleketi yer aldı.

Peki, Ahmet Kural aslen nereli? İşte Ahmet Kural'ın memleketi...

Aslen Ankaralı olan Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.

Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçmiştir.

Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılan Ahmet Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.