Yeraltı'nda büyük yüzleşme vakti: Ceylan ve Haydar Ali aşkı ortaya çıkıyor

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiren kadrosuyla ekranların en çok konuşulan projelerinden biri haline gelen Yeraltı, heyecan dozunu artırmaya devam ediyor.

Suç dünyasının soğuk yüzünü, imkansız bir aşkın tutkusuyla harmanlayan dizi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Nefes kesen aksiyon sahneleriyle dolu yeni fragman yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

BÜYÜK SIR AÇIĞA ÇIKIYOR

Bozkurt, Merdan ve Hamburglu Sezai işbirliğini öğrenecek. Sezai, Haydar Ali'nin geçmişini araştıracak.

Haydar Ali ve Ceylan arasındaki ilişkiyi öğrenecek? Bozkurt bu ihanet karşısında ne yapacak?

İşte Yeraltı 7. bölüm 2. fragmanı: