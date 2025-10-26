Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

- Gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında vefat ederek son yolculuğuna uğurlandı.
- Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, spor camiası ve basın mensupları katıldı.
- Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
Türk spor camiasının duayen isimlerinden Faik Çetiner'e veda...
69 yaşında vefat eden Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, son yolculuğuna uğurlandı.
SPOR BASINININ DUAYEN İSMİNE SON GÖREV...
Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.