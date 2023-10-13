"Gazoz mu içirdin abi" Nuri Alço'nun 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu'nu paylaştı! Güzelliği olay... Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun 36 yaşındaki eşi Burcu Sezginoğlu, güzelliğiyle büyüledi.

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, tecavüzcü ve kötü adam rollerini canlandırdı.

Alço, filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazındı.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Nuri Alço, evliliğin tadını çıkarıyor.

72 yaşındaki Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu (39) ile 2020 yılında evlendi.

Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

11 yıldır sevgili olan çift, hayatlarını nikahla birleştirdi.

Nuri Alço'nun güzel eşi

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu Alço'yu görenler ise gözlerine inanamadı. Sezginoğlu, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Hakkında pek fazla bilgi yer almayan Burcu Sezginoğlu’nun, ticaretle uğraştığı öğrenildi.

Alço'nun sevenleri "Gazoz mu içirdin abi", "Turnayı gözünden vurdun", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.