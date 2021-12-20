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- Gelin Evi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte Gelin Evi başvuru formu
Gelin Evi ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte Gelin Evi başvuru formu
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 12:02
Show TV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Gelin Evi, uzun bir aranın ardından yeniden izleyicisiyle buluşacak.
Mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girmeye hazır yeni evli gelinlerin yarıştığı Gelin Evi programı, büyük sürprizlerle geliyor.
Yarışmayı izlemek isteyenler, yeni sezon tarihini merak ederken başvuruda bulunmak isteyen yeni gelinler, başvuru formunu araştırıyor.
Peki Gelin Evi yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gelin Evi başvurusu nasıl yapılır? İşte Gelin Evi başvuru formu...
GELİN EVİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor.
Gelin Evi programı, yeni sezonuyla 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 12.15'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor.
Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın’ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.