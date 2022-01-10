Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in güzeller güzeli kızı mankenleri solladı! Gören bakmaya kıyamıyor...

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızı 23 yaşına bastı. Sunucunun 18 yaşında yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Bengü, güzelliği ile sosyal medyanın gündemine düştü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması tam 4 kez sunucu değiştirdi ve son olarak Nursel Ergin'le anlaştı.

Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın'ın ardından gelen Ergin, uzun bir süre sonra ekranlara döndü.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" programı sayesinde ünlenen ve güzelliği ile dikkatleri çeken Nursel Ergin, yemek programları sunuyordu.

Ergin yeniden ekranlara dönmenin sevincini yaşarken, güzeler güzeli kızı Bengü gündeme geldi. Ergin hikayesini "Var Mısın Yok Musun" programında anlatmış ve herkesi duygulandırmıştı.

Şimdilerde 23 yaşında bir genç kız olan Bengü, annesinin zaman zaman paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi çekiyor.

NURSEL ERGİN'İN MANKENLERE TAŞ ÇIKARAN KIZI

Nursel Ergin'in 18 yaşında dünyaya getirdiği kızı Bengü,kocaman oldu.Kadir Has Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümü'nü okuyan Bengü, basından uzak durmaya çalışıyor.

Annesi ile pek gözükmeyen ve sosyal medyasını açmayan Bengü, Nursel Ergin'in paylaştığı karelerle dikkati çekti. Annesine benzeyen ve bir hayli güzel olduğu görülen genç kız, mankenleri geride bıraktı.





KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sosyal medyada hesabından kızı Bengü'nün fotoğraflarını paylaşan Nursel Ergin altına, "Benim güzel kızım sen 23 yaşına girsen de benim için hep koynuma sığdırdığım bebeğim olarak kalacaksın.

Bütün zorluklarında ben arkanda olacağım güzel anılarında, gözyaşlarında, sevinçlerinde hep burada olacağım, seni çok seviyorum iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun. Senin için muhteşem bir yıl olsun çilek reçelim." notunu düştü.



