Haberler



Medya



Genç aşıklar soluğu tatilde aldı! Eylül Tumbar ile Enes Koçak’tan aşk pozları…

Genç aşıklar soluğu tatilde aldı! Eylül Tumbar ile Enes Koçak’tan aşk pozları… Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki aşk gerçek oldu. Dizi final yapar yapmaz aşıklar soluğu tatilde aldı. İşte, çiçeği burnunda çiftten aşk pozları…