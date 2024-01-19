Genç aşıklar soluğu tatilde aldı! Eylül Tumbar ile Enes Koçak’tan aşk pozları…

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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle yıldızı parlayan Eylül Tumbar adından sıkça söz ettiriyor.
Güzel oyuncunun son dizisi olan Kendi Düşen Ağlamaz’da ki partneri Enes Koçak ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Dizide Serkan karakterine hayat veren Enes Koçak ile Eylül Tumbar, dizinin final yapmasının hemen ardından kar tatiline çıktı.
Sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapan ikili dizi aşkının gerçek olduğu iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.
İşte, genç aşıklardan tatil kareleri…