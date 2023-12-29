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Genlerde var! Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle mest etti "Fahriye’yi sollar"

Genlerde var! Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle mest etti "Fahriye’yi sollar" Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi. Anne Özçivit, güzelliğiyle hayran bıraktı.