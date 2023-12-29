Ünlü oyuncu Burak Özçivit, başarılı kariyeri ve son olarak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.
Oyunculuğu ve projeleriyle sıkça adından söz ettiren Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile yaptığı evlilikle de gündemde kalmaya devam ediyor.
Evli çift, iki çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürdürürken, sosyal medyada paylaştıkları samimi anlar büyük ilgi görüyor.
Burak Özçivit, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti.
Annesi güzelliğiyle büyüledi
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez annesi Ceyhan Özçivit’i paylaştı.
Ünlü oyuncunun annesini gören, gözlerini alamadı.
Anne Özçivit, güzelliğiyle ilgi odağı olurken, sosyal medya kullanıcılarından “Abla-kardeş gibi”, “Güzelliğiyle Fahriye’yi sollamış” gibi yorumlar geldi.