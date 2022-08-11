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    Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Setten ilk fotoğraf geldi!

    Gibi dizisi hayranlarını sevindirecek haber geldi.Dizinin 3. sezon çekimleri başladı.Setten ilk kare geldi..
    • 11.08.2022 - 10:10
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    Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Setten ilk fotoğraf geldi!

    Büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı.Dizinin hayranlarının uzun zamandır beklediği bu haber sonrası setten ilk kare paylaşıldı.

    Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı internet dizisi EXXEN platformunda yayınlanıyor.Dizi ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplamayı başardı.

    Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Setten ilk fotoğraf geldi! #1

    Dizide Yılmaz,İlkkan ve Ersoy karakterlerini canlandıran oyuncuların başından geçen absürd olaylar anlatılıyor.Büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizinin üçüncü sezonu büyük bir merakla bekleniyordu.

    Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Setten ilk fotoğraf geldi! #2

    Gibi dizisinin resmi instagram hesabından yapılan paylaşımda "Yeni sezondan ilk fotoğraf geldi.Çok heyecanlıyız." notuna yer verildi.İşte o kare..

    Gibi dizisinin 3. sezon çekimleri başladı! Setten ilk fotoğraf geldi! #3


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