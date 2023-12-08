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Gizem Bağçiçek’ten göğüs dekolteli "evdeyim" pozu! Takipçilerini yine mest etti...

Gizem Bağçiçek’ten göğüs dekolteli "evdeyim" pozu! Takipçilerini yine mest etti... Sosyal medya fenomeni Gizem Bağçiçek Onliyfans adlı platforma yüklediği içerikler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Müstehcenlik nedeniyle gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldıktan sonra öyle bir poz paylaştı ki….