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Türkiye’de sosyal medya fenomenlerine yapılan denetimler nefes aldırmıyor.
Onlyfans içerik üreticilerinden Gizem Bağçiçek’te yayınladığı görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alınmıştı.
İfadesinde, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" diyen Bağçiiçek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İfadesi alındktan sonra serbet bırakılan Bağçiçek paylaşımıyla yine nefes kesti.
“Evimdeyim” dedi ve paylaştı…
Serbest bırakıldıktan sonra evinden paylaşımlar yapan Bağçicek derin göğüs dekoltesiyle çektiği görüntülerde takipçilerine, "Geçmiş olsun mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyiyim" dedi.
İşte o görüntüler...