Göğüslerini kurdele ile kapattı! Nilperi Şahinkaya nabız yükseltti: "Yine çok etkileyici…" Son zamanların gözde isimlerinden olan Nilperi Şahinkaya, 'Do Not Disturb' filminin lansmanına katıldı. Netflix'te yayınlanacak filmde yer alan Nilperi Şahinkaya'nın göğüslerini kurdele kapatınca sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

23 Şubat 1988 yılında babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini ise Bern’de tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim alan Şahinkaya, Kiraz Mevsimi dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Her yıl oyunculuğunun üzerine koyarak ilerleyen ve son zamanlarda popüler bir hale gelen Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın 'Do Not Disturb' filminde yer aldı.

Netflix için yapılan filmin galasına katılan ve danslarıyla da olay olan Şahinkaya'nın tarzı ise geceye damga vurdu.

Nilperi Şahinkaya geceye, siyah ve fıstık yeşili detaylara sahip bir elbise ile katıldı.

Göğüslere kurdeleli önlem

Göğüslerini kurdele detayıyla kapatan oyuncunun tarzı hayranlarından tam not aldı.

Şahinkaya gecenin devamında ise yine siyah bir elbise tercih ederek dikkati çekti.

Ünlü oyuncunun güzelliğine yorum yağarken, bazı hayranları ise gün geçtikçe daha çok zayıfladığını yazdı.