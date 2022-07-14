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    Gökhan Özoğuz'dan yangın isyanı! 'Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana.....'

    Athena Grubun'dan Gökhan Özoğuz, Çeşme ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
    • 14.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 12:55
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    Gökhan Özoğuz'dan yangın isyanı! 'Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana.....'

    Dün, Datça ve Çeşme'den gelen orman yangını haberleri hepimizi üzdü.

    Orman yangınları nedeniyle binlerce vatandaş yangın bölgelerinden tahliye edildi.

    Datça'da alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini açıklandı.

    İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının ise kontrol altına alınmasının ardından Datça'dan da sevindirici haber geldi.

    Datça'daki yangın da kontrol altına alındı.

    Athena Grubu'nun solisti yangın haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Gökhan Özoğuz yaşananlara isyan etti.

    Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

    "Bir garibanın eline üç beş kuruş ver, şuraları yaktır da oteli yapalım furyası durmuyor. Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip aciz kalmamıştı"

    Gökhan Özoğuz dan yangın isyanı! Memleket Kurtuluş Savaşı ndan bu yana..... #1

    Gökhan Özoğuz dan yangın isyanı! Memleket Kurtuluş Savaşı ndan bu yana..... #2


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