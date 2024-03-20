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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Anadolu'nun sıcacık insanlarının dokunaklı hikayelerini anlatan dizi, her Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle izleniyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleme aldığı dizide Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.
Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bu hafta unutulmaz anlar yaşatacak.
Bir felaket daha!
Dizinin yeni bölümünde deprem sahnesi izleyicileri soluksuz bırakacak. Yayınlanan yeni fragmanda ise bir acı son daha geldi.
Rıfat'ın karısı Mihriban, acı bir şekilde son nefesini veriyor.
İşte Gönül Dağı 132. bölüm 2. fragman...