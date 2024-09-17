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Gönül Dağı 145. bölüm 2. fragman: Çocuklar uçağı kaçırdı, ölüme gidiyor...

Gönül Dağı 145. bölüm 2. fragman: Çocuklar uçağı kaçırdı, ölüme gidiyor... TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Heyecanla beklenen yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Sünnetten kaçan çocukların başı belada. Bakalım kurtulacaklar mı…