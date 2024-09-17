Gönül Dağı 145. bölüm 2. fragman: Çocuklar uçağı kaçırdı, ölüme gidiyor...

Haber Merkezi
TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dönüşüyle ekran başında büyük yankı uyandırdı.
Anadolu’nun sıcacık hikayesini anlatan bu dizi, hem duygu dolu anları hem de karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı diziden yeni fragman geldi.
ÇOCUKLARI TEHLİKE BEKLİYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma ve Taner’in bebeklerinin kalp atışlarını dinlemeye gidiyor. Hastane sahnesi izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.
Öte yandan sünnetten kaçan çocuklar, 66’yı kaçırıyor. Ancak uçak kontrollerinden çıkıyor. Bakalım amcaoğulları çocukları kurtarmaya yetişecek mi…
GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM 2. FRAGMAN