Gönül Dağı bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Eylül 2021 TRT 1 akışı Yeni sezonu heyecanla beklenen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi günleri ekrana geliyor. Seyirciler, bu cumartesi dizi başlayacak mı merakla bekliyor. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı? 7 Eylül 2024 Gönül Dağı yayınlanacak mı? İşte TRT 1 yayın akışı...

Haber Merkezi

Bozkırda bir Anadolu masalını ekrana taşıyan Gönül Dağı, 4 sezondur izleyici ile buluşuyor.

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Senaryosu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök tarafından kaleme alınan dizide başrollerde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu yer alırken onlara Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar ve diğer birçok ünlü oyuncu eşlik ediyor.

142. bölümü ile sezon finali yapan dizi, geri dönüyor.

Yeni sezonda Gedelli kasabasında hüzün ve sevinç bir arada yaşanacak.

Gönül Dağı izleyicileri ise 7 Eylül Cumartesi yeni bölüm yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bugünkü TRT 1 akış programı yayınlandı. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yayınlanacak mı? İşte Gönül Dağı 143. bölüm tarihi...

7 EYLÜL CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI VAR MI

Gönül Dağı’nın beşinci sezonu, Ferhat Eşsiz’in yapımcılığında, Yahya Samancı ve Aslı Kahraman’ın yönetmenliğinde devam ediyor.

Gönül Dağı 143. bölümü ile 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlarda olacak.