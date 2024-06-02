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Gönül Dağı sezon finali fragmanı: Zahide mi, Elif mi? Bakın cenaze kim için kalkıyor…

Gönül Dağı sezon finali fragmanı: Zahide mi, Elif mi? Bakın cenaze kim için kalkıyor… TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, sezon finali fragmanıyla sosyal medyayı çalkaladı. Dün yayınlanan bölümün ardından yeni fragmanını da yayınlayan Gönül Dağı'nda bir cenaze daha kalkıyor. Bakın ölen kim...