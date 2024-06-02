TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Anadolu'nun sıcacık atmosferinde geçen dokunaklı hikayeleriyle büyük beğeni toplayan dizi, izleyicileri derinden etkiliyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleminden çıkan Gönül Dağı, duygu yüklü sahneleri ve güçlü anlatımıyla adeta izleyenleri büyülüyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizi, son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı.
Önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara veda edecek olan Gönül Dağı’ndan yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Ölüm haberi kasabayı gözyaşlarına boğacak
Dizinin yeni bölüm fragmanında Sefer, Zahide'yi karşılamaya gidiyor. Diğer yandan hamileliği riskli geçen Elif, bir anda yere yığılıyor.
Fragmanda kalkan cenazenin ya Zahide, ya da Elif'e ait olduğu düşünülüyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Zahide'nin ölümle diziden tamamen kopacağı konuşuluyor.
İşte Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı...