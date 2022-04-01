Gönül Dağı'na ortalığı ayağa kaldıracak transfer! Selami ve Keriman'ın büyük savaşı başlıyor

TRT 1'in izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim daha katıldı. Mustafa Şen ve Dilek Denizdelen, Gönül Dağı dizisine Selami'nin abisi ve ablası olarak dahil oldu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan diziden izleyicileri sevindirecek bir haber geldi. Yeni bölümü merakla beklenen diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.

SELAMİ'NİN ABİSİ VE ABLASI GELİYOR

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Naciye karakteriyle adından söz ettiren Dilek Denizdelen ve Mustafa Şen, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

TV Dünyası'nda yer alan habere göre; Mustafa Şen, dizide Eser Eyüboğlu'nun canlandırdığı Selami karakterinin abisi İlhami rolüne, Dilek Denizdelen ise ablası Melahat karakterine hayat verecek.

İlhami ve Melahat'ın sürpriz ziyareti, kasabada yaşanacak renkli olayların sinyalini veriyor. Ailesiyle miras kavgası olan Selami, savaş zırhlarını kuşanıyor ve onlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor.

Karısı Keriman'ın desteğiyle Selami, bu miras kavgasından zaferle çıkabilecek mi Gönül Dağı'nın 2 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan elli sekizinci bölümünde belli olacak.

GEDELLİ'DE MUHTEŞEM RAMAZAN GÜNLERİ

Gedelli sakinleri ''11 Ayın Sultanı'' Ramazan ayını keyifle karşılıyor. Eski Ramazanlara özlemlerin giderildiği, meddahların, orta oyunlarının, Hacivat Karagöz'ün yer aldığı Ramazan şenliklerinin, muhteşem iftar sofralarının, sahurların yapıldığı kasabada yine hüzün ve eğlence bir arada yaşanıyor.

Gönül Dağı ailesine yeni katılan ünlü oyuncu Dilek Denizdelen, Melahat Ferses, Mustafa Şen ise İlhami Ferses karakteriyle büyük ilgi görecek. Ferses ailesinin maceraları her hafta büyük bir keyifle izlenecek.