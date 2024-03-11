Gönül Dağı’nda görülmemiş olay! Konuk oyuncu ve başrol birbirine girdi; izleyici şokta… Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, son bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Dizide daha önce görülmemiş bu olay ise, resmen akılları baştan aldı. Oynadığı diziye konuk olarak geldi. İzleyici şaşkına döndü.

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ensonhaber.com

Gönül Dağı, yeni sezonda da reytinglerde zirvenin değişmeyen sahibi olmaya devam ediyor!

Son bölümde Selma Öğretmen ve Taner'in mutlu sona ulaşması, izleyicileri sevince boğdu.

Uzun bir süredir merakla beklenen Taner ve Selma hikayesi, yeni bölümde nihayet mutlu bir sonla noktalandı. Düğün sahnesi, adeta bölüme damga vurdu ve izleyicileri duygusal anlar yaşattı.

Bütün zorluklara rağmen hayatlarını birleştiren ikili, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Taner, Selma’nın elinden tutup, Dilek’in mezarına götürdü. “Eski Taner öldü” sözleri ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Öte yandan dizide daha önce görülmemiş bir durum yaşandı.

Oynadığı diziye konuk oldu

Taner ve Selma'nın düğününde, Selami Fersoy karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu, gerçek ismiyle düğüne katıldı.

Dizide kız kardeşi Ezgi Eyüboğlu ile birlikte sahne alan usta oyuncu, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.

Bu sahneleri gören izleyiciler, “Kendi oynadığı diziye konuk oyuncu olarak gelmeyen de ne bileyim” gibi yorumlarda bulundu.