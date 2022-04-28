Gönül Dağı'nın Zeynep'i dekolteli pozlarıyla dizideki kızı unutturdu! 'Tesettürlü avukat imajı yalan oldu'

Gönül Dağı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay, güzelliği ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Dizide tesettürlü bir avukata hayat veren Aybay, Instagram'da ise bambaşka biri...

9 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelen Güliz Aybay, Çocuklar Duymasın, Gülperi, Söz, Jet Sosyete gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aybay, 2019 yılında rol aldığı Yaralı Kuşlar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Asıl ününe Gönül Dağı dizisinde kavuşan ve Elif'in kardeşi Zeynep'i canlandıran Güliz Aybay, tesettürlü bir avukat kıza hayat veriyor.

Dizide zaman zaman gözüken zaman zaman ise ortadan kaybolan Aybay, masumiyeti ve güzelliği ile beğeni topluyor.

Rolünün hakkını veren ve genç yaşına rağmen iyi bir iş çıkaran Güliz Aybay, Instagram'da ise bambaşka bir havaya sahip.

Instagram'da biraz daha cesur ve dekolteli pozlar paylaşan Güliz Aybay'ın hayranları dizideki rolünden farklı olması nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.

'Ne yaptın Zeynep?'

Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan'ın yer aldığı dizide avukat Zeynep karakterine hayat veren Aybay, güzelliği ve oyunculuk performansı sayesinde beğeni topluyor.

Sakin, azimli, masum ve ablasına düşkün bir kız olan Zeynep'i canlandıran Güliz, dizi dışında ise oldukça cesur.

Cesaretli hali ve pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran oyuncu için binlerce yorum ve beğeni geliyor.

Rolü sayesinde ünlenen oyuncunun dizisine atıfta bulunanlar, "Çok güzelsin", "Diziyle alakan yokmuş", "Vay be güzelliğe bak" tarzında yorumlar geliyor.

Uzun bir süredir dizide gözükmeyen Zeynep karakterinin daha çok ön planda olması ise hayranlarının temennisi arasında..