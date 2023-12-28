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Görüntüler sızdı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bakın hangi jüriler var

Görüntüler sızdı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bakın hangi jüriler var 2024 yılı için geri sayım başladı. 31 Aralık gecesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı izlenecek. Yılbaşı çekimlerine ait görüntüler sosyal medyaya sızdı, bu yılki jüriler belli oldu. Bakın Meryem Uzerli'nin yanında kimler olacak...