Gözlerini babasından almış! Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent'in oğlu

Türkiye’nin ilk günlük dizisi Ferhunde Hanımlar'ın kadrosunda yer alan, Melek Baykal'ın oğlu Burak'ı canlandıran Efe Levent, Tamer Levent'in oğlu.

Camdaki Kız'ın usta ismiyle ilgili ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşırttı.

Rafet Koroğlu karakteriyle sezona damga vuran oyuncu Tamer Ölmez'in oğlu da kendisi gibi oyuncu.

Tamer Karadağlı, Hatice Aslan ve İpek Çeken gibi yıldızları televizyon ekranına taşıyan Ferhunde Hanımlar, yayınlandığı döneme damga vurmuş ve izleyicileri televizyon ekranına bağlamıştı.

TAMER LEVENT'İN OĞLU EFE

Kadrosunda Devlet Tiyatroları'ndan pek çok önemli ismin yer aldığı ilk günlük dizi Ferhunde Hanımlar'da Melek Baykal'ın oğlu Burak'ı canlandıran Efe Levent'in, Camdaki Kız'ın usta oyuncusunun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Diziden sonra herhangi bir projede yer almayan Efe Levent’in yanı sıra dizinin proje tasarımcısı Seynan Levent de usta sanatçının eşi.

İşte Tamer Levent'in oğlu Efe Levent'in son hali...