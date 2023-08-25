Grup Hepsi'nin Yasemin'i direk dansıyla sosyal medyayı coşturdu! "Yapıyorsun bu sporu" Hepsi Grubu'nun eski üyelerinden Yasemin Yürük, direk dansı yaptığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı.

ensonhaber.com

1986 doğumlu Yasemin Yürük, Grup Hepsi ile tanındı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim alan Yürük, müzik ve dansı birleştirdi.

Hepsi Grubu dağıldıktan sonra müzik piyasasından çekilen Yasemin Yürük, kendini spora adadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve spor faaliyetleri ile herkesin ilgisini çeken Yürük, cesur pozlar vermeyi ise ihmal etmiyor.

Direk dansı yaptı

Yasemin Yürük, sosyal medya sayfasından bikinisiyle direk dansı yaptığı anın videosunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü ismin gönderisinin altına, "Kesin ip var", "Direk alev aldı", "Çok güzelsin", gibi yorumlar yapıldı.