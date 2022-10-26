Güldür Güldür Show 314. bölüm fragmanı! Güldür Güldür 10. sezonuyla ekranlarda..

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 29 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek. İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta başladı. İzleyicileri kahkaya boğan skeçleri ile büyük beğeni toplayan program bu hafta 314. bölümü ile ekranlara gelecek.

10. sezonu ile geçtiğimiz Cumartesi ekrana gelen Güldür Güldür Show 313. bölümü ile yine izleyicileri kahkahaya boğdu.

Güldür Güldür Show ekibe yeni katılan isimlerle yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Birbirinden eğlenceli skeçlerin yer aldığı 314. bölümün tanıtımı yayınlandı.

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı program yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi duruyor.

İşte Güldür Güldür Show'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

Güldür Güldür Show 314. bölüm tanıtımı VİDEO