Petrol
92.97
-1.20%
Euro
18.2824
0.43%
Dolar
18.2633
0.19%
Altın
990.49
-0.51%
Borsa
3457
0.00%
Bitcoin
372.513
-0.33%
BTXN Coin
6.54
1.08%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Güldür Güldür Show'a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü..

    Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ekibine 3 yeni isim dahil oldu.İşte o isimler..
    • 15.09.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güldür Güldür Show'a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü..

    Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.Programa katılan 3 yeni isim izleyenleri heyecanlandırdı.

    Uzun zamandır devam eden Güldür Güldür Show'un ilk bölümü 27 Şubat 2013 tarihinde ekranlara geldi.Program şimdiye kadar 312 bölümüyle sevenleriyle buluştu.

    En popüler komedi programları arasında yer alan Güldür Güldür Show, her bölümü ile izleyicileri ekran başına kitleyerek kahkahaya boğuyor.

    Birbirinden eğlenceli skeçleri ve karakterleri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda üç yeni isim rol alacak.

    Programda daha önce rol alan ünlü oyuncu Erdem Yener programa geri döndü.İşte Güldür Güldür'ün yeni sezonunda yer alacak 3 yeni isim..

    Erdem Yener

    Güldür Güldür Show a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü.. #1

    Hasibe Eren

    Güldür Güldür Show a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü.. #2

    Gürhan Altundaşar

    Güldür Güldür Show a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü.. #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da, kız isteme kavgasında kan aktı: 1 ölü

    Hull City üst üste 3'üncü maçını da kaybetti
    Dünyadan futbol

    Hull City üst üste 3'üncü maçını da kaybetti

    Görüş Bildir