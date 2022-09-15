Güldür Güldür Show'a 3 yeni isim katıldı! Efsane isim geri döndü..

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ekibine 3 yeni isim dahil oldu.İşte o isimler..

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.Programa katılan 3 yeni isim izleyenleri heyecanlandırdı.

Uzun zamandır devam eden Güldür Güldür Show'un ilk bölümü 27 Şubat 2013 tarihinde ekranlara geldi.Program şimdiye kadar 312 bölümüyle sevenleriyle buluştu.

En popüler komedi programları arasında yer alan Güldür Güldür Show, her bölümü ile izleyicileri ekran başına kitleyerek kahkahaya boğuyor.

Birbirinden eğlenceli skeçleri ve karakterleri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda üç yeni isim rol alacak.

Programda daha önce rol alan ünlü oyuncu Erdem Yener programa geri döndü.İşte Güldür Güldür'ün yeni sezonunda yer alacak 3 yeni isim..

Erdem Yener

Hasibe Eren

Gürhan Altundaşar