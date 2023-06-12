Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu eşini ve kızını paylaştı, beğeni butonu çöktü! "Maşallah" Güldür Güldür programında Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu sessiz sedasız evlendiği eşi ve minik kızıyla pozlarını yayınladı. Onur Buldu'nun ailesiyle olan pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun zamandır Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show programı izleyicileri kahkahaya boğuyor. Ali Sunal’ın sunumuyla ekranlara gelen programda yer alan karakterler büyük beğeni topluyor. Bu karakterlerden biri de Bilal oldu. Programda canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Onur Buldu, geçtiğimiz yıllarda Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Eşini ve kızını paylaştı Ailesiyle gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Onur Buldu, kızını ve eşini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin aile saadeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kızı kendisine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu Buldu, herkesi kendine hayran bıraktı. Ünlü çiftin pozlarına "Maşallah size", "Prenses aynı babacık", "Ne güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.