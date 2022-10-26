Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bilal karakterine hayat veren ve yeni sezonda yer almayan Onur Buldu'nun gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Aylin Kontente Kul gibi pek çok ismin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show ekibi yeni sezona başladı. Geçtiğimiz günlerde ünlü komedi programının afişi yayınlanmış ve afişte Bilal karakterini canlandıran Onur Buldu'nun yer almaması dikkat çekmişti. Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen programdan ayrılan Buldu, yaklaşık iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. ünlü oyuncunun öğretmen eşini görenler ise "Maşallah" demekten kendini alamadı.

4 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya gelen ve 40 yaşında olan Onur Buldu, eşi Duygu Kozoğlu ile 2020 senesinde hayatını birleştirmişti. Hemşire bir anne ile öğretmen bir babanın oğlu olan isim Bergama'da doğmuş ve Menemen'de büyümüştü. Ailesi aslen Tuncelili olan ismin eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldığı biliniyor. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev alan ismin sonrasında Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadığı da bilinmekte.

İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başlayan oyuncu, Organize İşler filmiyle profesyonel kariyerine ilk kez adım atmış ve pek çok dizi, internet ve sinema yapımında rol almıştır.

"Masal" isminde bir kızları olmuştu

İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Duygu Kozoğlu'yla evlenen Buldu'nun 2022 senesinde Masal isminde bir kızı dünyaya gelmişti.

İşte ünlü oyuncunun iki yıl önce nikah masasına oturduğu öğretmen eşi Duygu Kozoğlu...