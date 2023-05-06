Show TV ekranlarında izleyicileri kahkahaya boğan Güldür Güldür Show, Ali Sunal’ın sunumuyla Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor.
Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu gibi isimlerin yer aldığı programın yıldızları özel hayatlarıyla gündeme geliyor.
Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Mehtap, sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeli haberi verdi.
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya, geçtiğimiz aylarda Kadir Doğan ile dünya evine girmişti.
Ünlü oyuncu Mehtap karakteriyle milyonların beğenisini toplamıştı. Meltem Yılmazkaya şimdilerde bebek bekliyor.
Karnı burnunda pozunu paylaştı
Bebek haberini sosyal medya hesabından duyuran Meltem Yılmazkaya, karnı burnunda pozlarını da yayınladı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
2013 yılından itibaren Güldür Güldür Show ile izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya, Mehtap karakteriyle büyük çıkış yakaladı.
Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğan ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.