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    Güldür Güldür'ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! 'Eşi güzelliğiyle büyüledi'

    Güldür Güldür Show'da rol alan başarılı oyuncu Burak Topaloğlu nişanlısı Ezgi Tanır ile hayatını birleştirdi..
    • 03.11.2022 - 22:16
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    Güldür Güldür'ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! 'Eşi güzelliğiyle büyüledi'

    Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da Bahadır karakterini canlandıran oyuncu Burak Topaloğlu sessiz sedasız evlendi.

    Ünlü oyuncu sevgilisi Ezgi Tanır ile hayatını birleştirdi. Burak Topaloğlu evlilik fotoğraflarını instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

    8 Haziran 2022 tarihinde nişanlanan çift dün dünya evine girdi. Çiftin evliliği sosyal medyada gündeme geldi.

    Güldür Güldür ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! Eşi güzelliğiyle büyüledi #1

    Güldür Güldür ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! Eşi güzelliğiyle büyüledi #2

    Güldür Güldür Show'da rol aldığı skeçlerde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Burak Topaloğlu izleyenleri güldürmeyi başarıyor.

    İşte çiftin bu mutlu günlerinden geriye kalan fotoğraflar..

    Güldür Güldür ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! Eşi güzelliğiyle büyüledi #3

    Güldür Güldür ün sevilen ismi Burak Topaloğlu dünya evine girdi! Eşi güzelliğiyle büyüledi #4


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