Gülsim Ali'den havuz başı pozları! Takipçileri o pozlara yorum yağdırdı... Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülsim Ali'nin beğeni toplayan son Instagram pozları...

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TRT 1'de yayınlanan Al Sancak isimli dizide Nadia Ivanov karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Gülsim Ali'nin son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gülsim Ali'nin Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunuyor. Oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Havuz başında poz veren Gülsim Ali'nin Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İşte Gülsim Ali'nin Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflar..