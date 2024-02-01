Güzel oyuncu Demet Özdemir’den ortalığı yakan pozlar! Ceketinin altında hiçbir şey giymedi, görenler eridi… Güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir, hem yer aldığı diziler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden güzel oyuncudan iddialı pozlar geldi. Demet Özdemir, ceketinin altına hiçbir şey giymedi sosyal medya alev aldı…

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Oynadığı dizilerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor.

Son olarak rol aldığı Adım Farah’ta hayat verdiği Farah karakteriyle kendine bir kez daha hayran bırakan Özdemir, dizinin bitmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımlarla takipçilerini mest etti.

Ceketin altına hiçbir şey giymedi…

Demet Özdemir, iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi. Siyah takım ile yaptığı paylaşımlarda ceketinin altına hiçbir şey giymeyen Özdemir, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

"Herkese sevgi diledim, bir süre son fotoğraf size" notu ile paylaştığı fotoğraf ile güzelliğiyle büyüleyen Özdemir aynı zamanda “Sosyal medyaya ara mı verecek” sorularına da neden oldu.