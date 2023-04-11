Hababam Sınıfı'nın acı kaybı! Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti.. Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti.

Kemal Sunal, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin rol aldığı Hababam Sınıfı serileri günümüzde bile büyük bir keyifle izlenmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Hababam Sınıfı'nda rol alan birçok usta oyuncu hayatını kaybetmişti. Son olarak Necati Demirel'in hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaşattı.

Necati Demirel, filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin tereyağını, Güdük Necmi (Halit Akçatepe) ile çaldığı sahne ile hafızalara kazınmıştı.

Kalp krizi geçirdi

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre 68 yaşındaki Necati Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.