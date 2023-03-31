Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'si yürek burktu! Yaşadıklarını duyanın ağzı açık kaldı

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan 1975 yapımlı film, televizyon dünyasına damga vurdu.
Birbirinden usta oyuncuları bir araya getiren filmde Feridun Şavlı, Domdom Ali'ye hayat verdi.
Hababam Sınıfı'nın şişman ve haylaz çocuğunu canlandıran Şavlı, 6 Ağustos 1953 yılında Burdur'da dünyaya geldi.
Hababam Sınıfı serisinin dışında bazı filmlerde de yer alan Şavlı, 1978 yılında sinemadan tamamen uzaklaştı.
Şavlı'nın hayatı Hababam Sınıfı serilerindeki kadar eğlenceli geçmedi...
Feridun Şavlı, önce bir trafik kazası geçirdi ve kolunu kaybetti. Birkaç yıl sonra da kalp krizi geçirerek 1996 yılında vefat etti.
Acı dolu zamanlar geçiren oyuncunun geride ise bir kızı kaldı. Hababam Sınıfı'nı izleyenler, Domdom Ali'ye gülerken, hikayesini okyunca ise gözyaşlarını tutamadı.
Hababam Sınfıı oyuncu kadrosu
Kemal Sunal
Münir Özkul
Adile Naşit
Tarık Akan
Halit Akçatepe
Şener Şen
Feridun Şavlı
Cem Gürdap
Ahmet Arıman
Cengiz Nezir
Bülent İğdiroğlu