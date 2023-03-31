Hababam Sınıfı'nın Domdom Ali'si yürek burktu! Yaşadıklarını duyanın ağzı açık kaldı Hababam Sınıfı'nda "Domdom Ali" karakterine can veren Feridun Şavlı'nın hayat hikayesi herkesi etkiledi. Şavlı'nın hayat hikayesini duyanlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan 1975 yapımlı film, televizyon dünyasına damga vurdu.

Birbirinden usta oyuncuları bir araya getiren filmde Feridun Şavlı, Domdom Ali'ye hayat verdi.

Hababam Sınıfı'nın şişman ve haylaz çocuğunu canlandıran Şavlı, 6 Ağustos 1953 yılında Burdur'da dünyaya geldi.

Hababam Sınıfı serisinin dışında bazı filmlerde de yer alan Şavlı, 1978 yılında sinemadan tamamen uzaklaştı.

Şavlı'nın hayatı Hababam Sınıfı serilerindeki kadar eğlenceli geçmedi...

Feridun Şavlı, önce bir trafik kazası geçirdi ve kolunu kaybetti. Birkaç yıl sonra da kalp krizi geçirerek 1996 yılında vefat etti.

Acı dolu zamanlar geçiren oyuncunun geride ise bir kızı kaldı. Hababam Sınıfı'nı izleyenler, Domdom Ali'ye gülerken, hikayesini okyunca ise gözyaşlarını tutamadı.

Hababam Sınfıı oyuncu kadrosu

Kemal Sunal

Münir Özkul

Adile Naşit

Tarık Akan

Halit Akçatepe

Şener Şen

Feridun Şavlı

Cem Gürdap

Ahmet Arıman

Cengiz Nezir

Bülent İğdiroğlu