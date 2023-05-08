Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı bambaşka biri oldu, güzelliği göz doldurdu! "Yıllar sana değmemiş" Hababam Sınıfı Tatilde filminde, "Sevda" karakteri ile yer alan Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Aktolga'nın son haline ise övgü yağdı.

Yeşilçam'ın en iyi flmlerinden olan Hababam Sınıfı serilerinden Hababam Sınıfı Tatilde filminde yer alan Sevda Aktolga, herkesin sevdiği bir isim.

Akıllarda bu filmde hayat verdiği Sevda karakteriyle kalan oyuncu, 24 Eylül 1957 yılında İstanbul'da doğdu.

Aktolga bugüne kadar sayısız filmde yer aldı. Ancak Hababam Sınıfı tatilde onun tanınmasında büyük rol oynadı.

Serinin en eğlenceli yapımlarından birinde yer alan Sevda Aktolga, son olarak Sevda Mecburi İstikamet ile karşımıza çıktı.

2012den beri ekranlarda olmayan ve uzak bir yaşamı tercih eden Sevda Aktolga, son haliyle de ilgi çekti.

Başarılı ismin son halini görenler, yılların onu teğet geçtiğini söylemeden edemedi.

İşte Sevda Aktolga'nın son hali

Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde oynayan usta oyuncu Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde eğitim aldı.

Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan Aktolga, kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı.

FOX ekranlarında yayınlanan Unutma Beni efsanesinde Güler olarak yer alan Aktolga, yılların yaşlatamadığı isimlerinden birisi.

Şimdilerde ekranlardan ve basından uzak duran oyuncu, son haliyle herkesin beğenisini bir kez daha kazandı.