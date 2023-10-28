Hadise doğum günü pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Kim der 38 yaşında' Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde 38 yaşına girdi. Hadise sosyal medyada paylaştığı doğum günü pozları ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hadise'nin doğum günü pozları..

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Geçtiğimiz günlerde 38 yaşına giren Hadise doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen Hadise, Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü.

2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi aldı ve ilk albümü için hazırlıklarına başladı.

2005 yılında yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başlayan Hadise daha sonra Türkiye'ye yerleşti.

2008 yılında ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayınladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu.

Daha sonra Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" şarkısı ile temsil ederek dördüncü oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Hadise doğum günü pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise paylaşımına "Bu yıl kendime söz veriyorum sadece mutluluktan ağlayacağım!" notunu ekledi.

İşte Hadise'nin doğum günü pozları..