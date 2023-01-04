Güzel şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden cesur pozlarıyla gündeme gelmeye ve konuşulmaya devam ediliyor. Ünlü ismin güzelliğine yorum yağıyor.

Kaan Yıldırım ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Hadise, mutlu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu karelerle gösterdi.

Uzun zamandır süren ilişkinin nikah masasında biteceği konuşuluyordu ancak Hadise, ayrıldıklarını duyurarak sevenlerini üzdü.

Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan ayrılması sonrası gönlümü Mehmet Dinçerler'e kaptırması da uzun süre konuşuldu. Daha önce birçok ünlü isimle anılan Mehmet Dinçerler ve Hadise aşkı, evlilikle taçlandı.

Hadise eşinin her fırsatta kendisine destek olduğunu söyleyerek, bu evliliğe olan inancını gösteriyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda bu rüya sona erdi.

Hadise yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını duyurdu ve ikili tek celsede boşandı. Hadise'nin bu kararı almasında, özgürlüğünün kısıtlanmasının etkili olduğu söylendi.

Uzun süre gündemden düşmeyen çiftin arasındaki problemler yavaş yavaş sönmeye başladı ve Hadise eski cesur kıyafetlerine geri döndü.

Birbirinden güzel ve cesur karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, hayranlarının övgülerini de peş peşe almaya başladı.

Hadise'den iddialı poz

İddialı sahne tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Hadise, boşandıktan sonra sahalara geri döndü. Yeniden cesur kıyafetlerine geri dönen Hadise, ayakta dimdik durduğuna dair mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor.

Adı Hasan Can Kaya ile aşk dedikodusun karışan Hadise, siyah elbiseli karesiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları Hadise'nin bakışlarından etkilenirken, bazıları ise güzelliğinden dem vurdu.