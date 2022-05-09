Hakim'in Ayşe'si Burcu Kara'nın eski eşi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yıldızı çıktı! Duyanlar inanamıyor...

Hakim dizisinde Ayşe rolüne hayat veren Burcu Kara hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Kara'nın bir dönem Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yıldızıyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler şoke oldu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Burcu Kara, Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda sunuculuk yaptı.

Olay TV'de program sunduktan sonra Kanal D'de çalışma fırsatı elde eden Burcu Kara, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra haber spikerliği yapmaya başladı.

Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptıktan sonra Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlayan Kara, oyunculuğa Haziran Gecesi dizisiyle başladı.

Birçok film ve tiyatro oyununda rol alan Kara, Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde rol alan Kara, dizide Ayşe Korkmaz karakterine hayat veriyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor. Hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski eşini gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Eski eşi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yıldızı çıktı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir dönem ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile uzun bir beraberlik ve nişanlılık dönemi geçirdi.

Dört yıl birlikte olan ve nikah masasına oturmaları beklenen Kara ve Bingöl çiftinin ayrılık kararı, herkesi şaşırtmıştı.

Burcu Kara, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşak karakteriyle akıllara kazınan Buğra Gülsoy ile dünya evine girdi.

2011 yılında nikah masasına oturan Burcu Kara ve Buğra Gülsoy çifti, 2012 yılında boşanma kararı aldı.

2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenen Kara'nın bu evliliğinden Ali Çınar adında bir çocuğu oldu.