Hakim'in Ayşe'si Burcu Kara'nın eski nişanlısı Teşkilat'ın yıldızı çıktı! Evliliğin eşiğinden dönmüşler...

ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Burcu Kara'nın bir dönem, Teşkilat dizisinin yıldızıyla evliliğin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Burcu Kara, Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda sunuculuk yaptı.

Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakalayan Burcu Kara, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra haber spikerliği yapmaya başladı.

Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptıktan sonra Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlayan Burcu Kara, oyunculuğa Haziran Gecesi dizisiyle başladı.

Birçok film ve tiyatro oyununda rol alan Kara, Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinde rol alan Kara, dizide Ayşe Korkmaz karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Hakkında araştırma yapanlar ise ünlü oyuncunun eski nişanlısını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Eski aşkı Teşkilat'ın yıldızı çıktı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir dönem başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Gürkan Uygun'un yer aldığı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Adem karakterine hayat veren Yavuz Bingöl ile aşk yaşadı.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile Burcu Kara, uzun bir beraberlik ve nişanlılık dönemi geçirdi.

Dört yıl birlikte olan ve nikah masasına oturmaları beklenen Kara ve Bingöl çiftinin ayrılık kararı, herkesi şaşırtmıştı.

Burcu Kara, 2011-2012 yılları arasında meslektaşı Buğra Gülsoy ile evli kaldı. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenen Kara'nun bu evliliğinden Ali Çınar adında bir çocuğu oldu.