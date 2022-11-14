Hala soyadını kullanıyor! Güzel Günler'in Füsun'u Ecem Erkek'in eski eşi bakın kim çıktı...

Güzel Günler dizisinde Füsun karakterini canlandıran Ecem Erkek'in özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun eski eşini duyanlar ise kulaklarına inanamadı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ecem Erkek, en büyük çıkışını Güldür Güldür Show ile yakaladı.

Canlandırdığı Naime karakteri ile özdeşleşen Ecem Erkek, performanslarıyla milyonları kahkahaya boğdu.

Oyunculuğu kadar sesinin güzelliği ile de dikkat çeken Ecem Erkek, şimdilerde yeni bir proje ile ekranlarda.

Star TV ekranlarının yeni dizisi Güzel Günler kadrosuna dahil olan Ecem Erkek, Füsun karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.

Özel hayatına dair bilgiler de merak konusu olan Ecem Erkek'in bir dönem evli olduğu ve eşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Eski eşi oyuncu çıktı

Ecem Erkek, 2016 yılında meslektaşı Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirdi. Çift aynı zamanda Hayat Sırları adlı dizide birlikte rol aldı.

4 yıl evli kalan ünlü çift, 2020 yılında boşanma kararı aldı.

Ecem Erkek'in eski eşi Yüce Armağan, bir döneme damga vuran fenomen dizi Behzat Ç. dizisinde boy gösterdi.

2017 yılında ekranlara gelen Hayat Sırları isimli dizi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Alper karakterine hayat verdi.

Soyadını değiştirmedi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşandığını duyuran ve eşinin soyadını kullanmaya devam eden Ecem Erkek şu açıklamayı yapmıştı;

"Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız.

Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik. Yani boşamadım BOŞANDIK! Evliliği Instagram storylerinden öğrenmiş olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş bir takım cümleler okuyorum. Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Buradan size magazin çıkmaz sizi keşfet’e alalım."