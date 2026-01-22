Haldun Dormen cenaze töreni nerede, ne zaman, saat kaçta?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

97 yıllık ömrüne sayısız oyun, oyuncu ve başarı sığdıran "Devlet Sanatçısı" unvanlı Haldun Dormen, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi görüyordu.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oğlu Ömer Dormen'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Sevgili babamı ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim" açıklamasıyla teyit edilen vefat haberi sonrası, sanatçının dostları ve sevenleri taziye mesajları yağdırdı.

Sevenleri ise "Haldun Dormen'in cenaze töreni ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

İşte, usta sanatçının cenaze programına dair detaylar...

HALDUN DORMEN CENAZESİ NE ZAMAN

Ailesinden gelen ilk bilgilere göre, Haldun Dormen için ilk törenin kurucusu olduğu Dormen Tiyatrosu geleneğine uygun olarak bir tiyatro sahnesinde yapılması bekleniyor.

Henüz açıklama yapılmadı.