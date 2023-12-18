Halin Kandemir Vogue dergisine konuk oldu! "Her anlamda cebim çok dolu…" Genç ve başarılı oyuncu Helin Kandemir Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Aşk-ı Memnu’dan uyarlanan “Bihter” filminde Nihal karakterine hayat veren oyuncu sektörle ilgili neler dedi…

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Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz romanı 'Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan 'Bihter' filminde 'Nihal' karakterine hayat veren Helin Kandemir, Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Oyunculuğa 3.5 yaşında başladığı ve şu anda 19 yaşında olan güzel oyuncu başarılı bir şekilde devam ettiği kariyeri ile ilgili konuştu. Oyunculuğun kendisi için ne ifade ettiğinden bahseden Kandemir şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir formüle gerek yok..."

“Oyunculuk; çocukluğum, artık en büyük normalim ve güvenli alanım. Bu işle ilgili kalbimde rasyonel hiçbir şey yok, her şey çok duygusal ve sevgi dolu. Bu meslek herhangi bir formüle ya da ekole sığamayacak kadar derin ve sezgisel. Onunla kurduğum bağ çok büyük oldu yıllar içinde.”

"Her anlamda cebim çok dolu..."

Ayrıca “Balina” adlı tiyatro oyununda da yer alan Kandemir 2023 yılını, "Mesleki olarak da insani olarak da benim kendi karakterimi en sıkı tutmaya başladığım yıl. Her anlamda cebim çok dolu çıkıyorum bu yıldan" ifadeleriyle değerlendirdi.