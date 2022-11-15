Haluk Levent takipçilere isyan etti

Haluk Levent, Twitter takipçi sayısının düştüğünü fark edince isyan bayraklarını açtı. Tweet atan Levent, takipçilerine "Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" diye seslendi.

Twitter'a gelen yeni güncellemeler ile beraber yumurta görünümlü yani bot hesaplar tek tek silinmeye başlandı.

Silinen milyonlarca bot hesapla beraber ünlü isimlerin takipçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Haluk Levent'ten takipçi isyanı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Haluk Levent de, takipçi sayısı düşünce Twitter'da isyan etti.

6 milyondan fazla takipçisi bulunan Haluk Levent, bir tweet atarak takipçilerine seslendi.

"Ne yaptım size ülen!"

"Bugün 6 milyon 200 bin civarı (tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bi anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen!" sözleriyle kendisini takipten çıkanlara şaka yollu seslendi.

"Valla billa yumurta hesap satın almadım"

Attığı tweet'in ardından Haluk Levent, bot hesapların silindiğini öğrendi ve işi espriye döküp, "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım. " şeklinde tweet attı.