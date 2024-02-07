Hande Erçel mini etekli Londra pozlarıyla mest etti! O karelere yorum yağdı...

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Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncunun her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sevgilisiyle birlikte tatil için İngiltere'ye gitti.
Sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son paylaşımı ile dikkat çekti.
Londra sokaklarında verdiği pozlarını paylaşan Hande Erçel'in o paylaşımına yorum yağdı.
Takipçileri ünlü oyuncunun o gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yaptı.
İşte Hande Erçel'in o pozları..