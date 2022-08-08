- Haberler
- Medya Haberleri
- Hande Erçel yeşil büstiyeriyle mest etti! 'Bu kadar güzellik gerçekten fazla..'
Hande Erçel yeşil büstiyeriyle mest etti! 'Bu kadar güzellik gerçekten fazla..'
Hande Erçel düzgün fiziği ve güzelliği ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor..
- 08.08.2022 - 10:00
Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Güzel oyuncu instagramda paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı.
Instagramda 28.7 milyon gibi büyük bir kitlesi bulunan Hande Erçel sık sık hayranlarıyla fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.Son olarak yeşil büstiyerli karelerini paylaşan oyuncunun fotoğrafları yaklaşık üç milyon beğeni aldı.
Hande Erçel'in son paylaşımına binlerce yorum yapılırken takipçileri güzel oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.
İşte Hande Erçel'in son instagram paylaşımı..