Hande Sarıoğlu cesur dekoltesiyle sınırları zorladı! 'Yerli Wanda Nara' Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü ismin o pozları..

ensonhaber.com

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme oturdu.

Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 552 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme otururken son olarak cesur göğüs dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan Hande Sarıoğlu sık sık Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini topladı.

Hande Sarıoğlu'nun son pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler..