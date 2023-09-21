Hande Sarıoğlu doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! '35 olduğuna emin miyiz?' Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren Hande Sarıoğlu doğum günü pozları ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hande Sarıoğlu'nun beğeni toplayan pozları..

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Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında olan Hande Sarıoğlu yaptığı her paylaşım ile gündem olmayı başarıyor.

Son olarak doğum günü paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu 35 yaşında girdi.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu son dönemde sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Hande Sarıoğlu'nun "Nihayetinde bir Kraliçe kolay yetişmiyor" notuyla Instagram hesabından paylaştığı kareler takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Hande Sarıoğlu'nun doğum günü pozları