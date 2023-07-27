Hande Sarıoğlu mavi bikinisiyle Instagram'ı yaktı geçti! 'Türk Barbie'

Sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu paylaşımlarına devam ediyor.
Şimdilerede Bodrum'da tatilde olan Hande Sarıoğlu sık sık Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini topluyor.
Ünlü sunucu sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor. Her paylaşımı dikkat çeken Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile yine beğeni topladı.
34 yaşında olan Hande Sarıoğlu'nun Instagram'da 551 bin takipçisi bulunuyor.
Ünlü sunucunun son paylaşımına "Gerçek Barbie burada", "Türk Barbie" ve "Mükemmek güzellik" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Hande Sarıoğlu'nun tatil pozları..