Hande Sarıoğlu sandık başında poz verdi Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sandık başında poz verdi. İşte Hande Sarıoğlu'nun sandık paylaşımı..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek.

İkinci tur için oy vermeye giden ünlü isimlerde seçim paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

Oy verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Hande Sarıoğlu'nın tarzı dikkat çekti.

Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Sarıoğlu paylaşımına "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür." ifadelerini ekledi.

İşte o kareler..