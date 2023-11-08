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Hande Sarıoğlu taytıyla sevgilisinin kucağında! "O sana az değil mi?"

Hande Sarıoğlu taytıyla sevgilisinin kucağında! "O sana az değil mi?" Son zamanların gözde ismi Hande Sarıoğlu, sosyal medyadan yeni sevgilisiyle olan karelerini yayınladı. Gören yorum yağdırdı.