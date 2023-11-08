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Dans ettiği için Habertürk ekranlarından kovulan Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yayınlar yapmaya başladı.
Ertan Süzgün ile yayınlar yapmaya Sarıoğlu, bu dönem verdiği pozlarla gündem oldu.
Cesur ve dekolteli pozlar veren Sarıoğlu, hayatının aşkını ise geçtiğimiz günlerde buldu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Hande'nin hayranları, "Takipten çıkma vakti geldi" diyerek hayal kırıklığına uğradı.
Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar geldi
Güzel isim sevgilisiyle sarmaş dolaş olarak verdiği pozları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.
Sarıoğlu'nun aşk dolu bakışları ve mutluluğu dikkati çekerken, Galatsaray maçından da kareler geldi.
Güzel ismin erkek hayranları hayal kırıklığına uğrarken, kadın hayranlarıysa aşkın daim olmasını diledi.